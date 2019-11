A partir de 2020, o Instituto Federal do Acre (Ifac) iniciará a primeira turma do Curso Técnico em Zootecnia na capital do Estado, Rio Branco. Estão sendo ofertadas 40 vagas para o curso no Processo Seletivo 2020.1 que está com inscrições abertas até o dia 31 de dezembro. A formação de nível médio será oferecida pelo campus Baixada do Sol, que tem sua mudança para nova sede na Rodovia Transacreana, antiga Escola da Floresta, prevista para o primeiro semestre do próximo ano.

Segundo o coordenador do curso, docente de Medicina Veterinária, Claiton Moreno, um dos motivos porque a formação está sendo implementada no campus é a procura do público por ensino na área técnica da produção agropecuária. De acordo com o professor, as expectativas em relação ao mercado de trabalho para este profissional são promissoras no Estado do Acre.

“A atividade agropecuária tem importante participação no setor econômico atual, com elevada geração de valores e a produção animal é uma das principais atividades econômicas do setor. Atualmente, no Acre observam-se esforços para a reestruturação e recuperação das instituições públicas de fomento, assistência técnica e extensão rural. Soma-se a isto, o estabelecimento de novas políticas com o objetivo de promover sistemas de produção agropecuários e agroflorestais, que são fatores importantes para a absorção desses profissionais no mercado de trabalho”, garantiu.

A diretora geral do campus Baixada do Sol, Hévea Maciel, comentou sobre a expectativa de ofertar o curso para produtores rurais, atendendo à população do entorno da Rodovia Transacreana. “Vamos atingir uma área da produção que ainda está incipiente na região da capital. Mas esperamos atender o público de todo o estado, principalmente com a ida para o novo campus já que na região da Transacreana temos uma área de economia agropecuária muito forte, com criação de peixes, suínos, caprinos e também com pecuária de corte e de leite”, destacou.

Ifac na Transacreana

A nova sede do campus Rio Branco Avançado Baixada do Sol, localizada na Rodovia Transacreana, está sendo instalada no antigo espaço da Escola da Floresta Roberval Cardoso, que foi doado pelo Governo do Estado, através da Lei Estadual nº 3.372, de 28 de fevereiro de 2018. A estrutura está sendo reformada e a expectativa é que a mudança do campus ocorra a partir do primeiro semestre de 2020.

Totalizando cerca de 450 hectares, a área do novo campus contará com salas de aulas, auditório, laboratórios, depósitos, salas administrativas, salas multiuso, dormitórios, estacionamento e também área experimental, que será utilizada nas atividades práticas dos cursos.

Para o Curso Técnico em Zootecnia, a mudança proporcionará o desenvolvimento de atividades práticas, conforme explicou o coordenador do curso: “As expectativas em relação à transferência do campus para a antiga Escola da Floresta são muito positivas, pois teremos áreas adequadas para implantação de setores de ensino técnico da área de criação de pequenos e grandes animais, áreas de pastagens e de lavouras em geral, áreas silvícolas, olerícolas e frutíferas. As possibilidades de realização de atividades práticas, além das teóricas, são extremamente importantes para a formação adequada dos profissionais da área agropecuária”, salientou o professor Claiton Moreno.

O Ifac já oferta o Curso Técnico Subsequente em Zootecnia em sua unidade no campus Cruzeiro do Sul desde 2017, tendo certificado três turmas desde então.

Na unidade de Sena Madureira, o Ifac oferece a graduação na área desde 2013. Em 2017, o curso foi avaliado com nota 4, numa escala de 1 a 5, tendo sua portaria de reconhecimento publicada pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União. Por Instituto Federal do Acre-IFAC