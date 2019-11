A renúncia do ex-presidente Evo Morales continua repercutindo em sites do mundo inteiro. O jornal Clarin, um dos principais da Argentina, disse que Morales já estaria no país. Em outra matéria, o mesmo jornal publicou que o ex-presidente poderia ser preso e que uma de suas casas, em Santa Cruz de La Sierra, havia sido saqueadas por vândalos.

Veja a a reportagem:

“Denuncio ao mundo e ao povo boliviano que um policial anunciou publicamente que ele foi instruído a executar um mandado de prisão ilegal contra mim ; da mesma forma, grupos violentos assaltaram minha casa. Os conspiradores destroem o Estado de Direito.”

Às 22.29 deste domingo, com esta mensagem, Evo Morales saiu para relatar que há um mandado de prisão contra ele. Passou horas depois que ele renunciou em meio à denúncia de um golpe de estado.

Evo Morales deixa a Bolívia e viaja para a Argentina, afirma jornal

Quase simultaneamente, o líder da oposição Luis Fernando Camacho também disse no Twitter: “Confirmado! Mandado de prisão por Evo Morales! A polícia e os militares o procuram no Chapare, um lugar que ele escondeu. Os militares levaram o avião presidencial” e está escondido no chapare, eles vão em frente! ”

Depois de mais de 13 anos no poder, o Presidente Morales renunciou à presidência da Bolívia, cercado por uma profunda crise política e social naquele país e denunciando um golpe de estado.

” Eu me demiti da minha posição de presidente para que (Carlos) Mesa e (Luis Fernando) Camacho não continuem perseguindo líderes sociais “, disse Morales na televisão, referindo-se aos líderes da oposição que pediram protestos contra ele, desencadearam o dia. Após as eleições.

Seu vice-presidente, Álvaro García Linera, denunciou ao seu lado: “Não queremos que esses grupos violentos desejem mais sangue ao povo. Esses grupos desconhecem a ordem constitucional. O golpe foi consumado. As forças das trevas destruíram a democracia”.