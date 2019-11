O governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), entregou na última sexta-feira, 8, uma série de benefícios e equipamentos para famílias produtoras de Cruzeiro do Sul, entre eles o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), três kits Casa de Farinha e um kit Abatedouro de Frangos. Os recursos são oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O PAA é um programa que prevê a compra de alimentos da agricultura familiar e a sua doação para entidades socioassistenciais que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ele é implantado por meio de convênio formalizado entre o Ministério da Cidadania e o Estado, permitindo a compra, com dispensa de licitação, de alimentos de agricultores familiares.

E só em Cruzeiro do Sul, cerca de 80 produtores rurais e 34 instituições sociais serão beneficiados. Cada produtor deve ganhar R$ 1.700 pelo programa, o que fortalece a produção e complementa a renda.

Para este ano, o PAA está programado para movimentar em todo o Acre cerca de R$ 1,2 milhões. Além de valorizar a agricultura familiar, o programa causa um fortalecimento de cadeias produtivas como a da mandioca e avicultura.

Profissionalizar e empreender

Além do PAA, o evento de lançamento também foi uma oportunidade para a entrega de três kits de Casa de Farinha e um kit de Abatedouro de Frango.

Cada kit de Casa de Farinha está avaliado em R$ 114 mil, beneficiando principalmente moradores do ramal da Preguiça, na sede da comunidade Santa Luzia, e na comunidade Alto Pentecoste.

Já o kit de Abatedouro de Aves é avaliado em quase R$ 80 mil e beneficiou o senhor Elson Pereira Ferreira, morador da comunidade Santa Luzia, mas que também fará a diferença na vida de 60 famílias do entorno que usarão o equipamento.

A entrega do Abatedouro faz parte de uma análise da Sepa sobre kits desse tipo entregues em 2013 que não estão sendo utilizados de forma adequada ou foram abandonados. Ao todo, sete kits de abatedouro serão redistribuídos para produtores de aves.