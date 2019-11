A temporada 2020 promete algumas emoções para os fãs de futebol, seja aqui no estado ou então pelo Brasil. Em outubro, a CBF garantiu a 7ª edição da Copa Verde acontecendo já no primeiro semestre. O Acre confirmou a presença do Atlético-AC e também do Galvez na disputa pelo título. No âmbito nacional, as atenções ficam por conta da próxima Copa América, que deve colocar Brasil e Argentina na disputa pelo título mais uma vez.

Em reunião realizada antes do título do Brasil na Copa América, que teve o Maracanã como palco da final, a Conmebol confirmou que o torneio voltaria a acontecer em 2020. A ideia dos organizadores é equiparar o calendário sul-americano com o europeu. Assim, todo ano de Eurocopa será ano de Copa América. A novidade ficou por conta das sedes, já que Argentina e Colômbia vão receber jogos do torneio continental.

Os dois países buscam repetir o sucesso de público que alguns jogos do torneio conseguiram este ano. ,Segundo alguns números de jornal lance a final da Copa América foi acompanhada por cerca de 60 mil torcedores, ou seja, uma taxa de ocupação que atingiu os 80,4% do Maracanã. A renda de quase R$ 40 milhões foi um recorde para o futebol brasileiro. Outros jogos também tiveram bons números, como o clássico entre Brasil e Argentina no Mineirão.

Esse jogo, aliás, tem grandes chances de acontecer novamente na 47ª Copa América, seja na semifinal ou até mesmo na final, visto que as duas seleções aparecem como favoritas nas projeções do site de aspostas online Esportes Betway. No dia 5 de novembro, a Argentina tinha uma pequena vantagem nos números, tendo cerca de 40% de chance de título. O Brasil aparece logo atrás, com uma leve diferença em relação à Colômbia, que será sede da fase final do torneio.



Copa Verde no calendário

Enquanto a Seleção Brasileira tenta defender o título da Copa América, dois clubes acreanos sonham com um título inédito no primeiro semestre de 2020. A CBF não só confirmou a 7ª edição da Copa Verde como também anunciou que ela será disputada no primeiro semestre. Assim, o campeão acreano Atlético-AC pode esquecer o rebaixamento na Série C e iniciar as preparações para a disputa do sonhado título da taça interestadual.

O Galvez, que foi vice-campeão no Estadual, também não conseguiu uma boa campanha na Série D. A equipe não passou da primeira fase, após campanha ruim no Grupo A2, onde terminou na terceira colocação com apenas seis pontos e um aproveitamento de 33,3% nos jogos disputados. O Imperador foi eliminado na última rodada e seguiu ,o mesmo caminho do rival Rio Branco-AC, que ficou na lanterna do Grupo A1.

A Copa Verde de 2020 não deve ter mudanças estruturais, mantendo assim os 24 clubes na disputa do torneio. São 16 equipes na primeira fase, onde apenas oito conseguem vaga para as oitavas de final. Segundo a própria CBF, mostra reportagem do portal Globoesporte, o torneio deve acontecer ao mesmo tempo dos estaduais e também no início das diferentes divisões do Campeonato Brasileiro.

Acre na Série D

Com o rebaixamento do Atlético-AC, o futebol acreano ficou sem representantes na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que três equipes vão representar o estado na Série D, algumas com boas chances de conseguir uma vaga no acesso. Além do próprio Atlético, Galvez e Rio Branco devem lutar por uma boa campanha em 2020, após terminar a temporada em baixa pelos péssimos resultados.

Porém, os três times vão encontrar uma quarta divisão com grandes mudanças na forma de disputa. A CBF anunciou que a fase de grupos será dividida em oito chaves com oito equipesserá dividida em oito chaves com oito equipes em cada. A mudança é para evitar congestionamento nos calendários pelo número de jogos. Além disso, será criada uma fase eliminatória antes do sorteio dos grupos, diminuindo o número de times para 64.

Os três clubes do Acre ainda não sabem em qual fase estarão, já que é preciso esperar pelo sorteio oficial, porém, a disputa não deve ser fácil e vai contar com muito equilíbrio. A esperança é que o Atlético, o Galvez e o Rio Branco consigam fazer uma boa campanha. O futebol acreano não merece ficar apenas na Série D. A Copa Verde também vai ganhar atenção, mas somente no primeiro semestre do calendário.