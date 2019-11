Nesta segunda-feira, 11, Rita de Cássia, que é cadeirante esteve em treinamento no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), para a competição de bocha que será durante os dias 13 a 17 de novembro em São Paulo.

O prefeito em exercício Zequinha Lima que acompanhou o treino destacou que a prefeitura está investindo cada vez mais na área esportiva, incentivando pessoas como a Rita a ter as condições necessárias para competir a nível nacional e que deseja para ela sucesso para chegar onde almeja que é na seleção brasileira da sua modalidade.

O bocha adaptado é similar ao bocha convencional, ou seja, o jogador tem como objetivo encostar o maior número de bolas na bola alvo. O jogo consiste em um conjunto de seis bolas azuis, seis bolas vermelhas e uma bola branca (bola alvo). A quadra deverá ser lisa e plana como o piso de um ginásio em madeira ou sintético.

“Só de estar indo a São Paulo, já é uma vitória porque eu estou entre os melhores do Brasil, e ganhando ou não, já me sinto vitoriosa, pois é um momento de superar obstáculos. E o apoio que estou recebendo da prefeitura esse ano tem sido muito gratificante e as expectativas para o campeonato são as melhores, ” Relatou Rita de Cássia. Por JURUÁ EM TEMPO