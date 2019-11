O ministro Og Fernandes, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o WhatsApp informe se empresas produziram disparos em massa durante as eleições de 2018. Tim, Vivo, Claro, Algar e Oi forneceram números para o Tribunal. No despacho, o ministro dá 72 horas para o WhatsApp informar se os telefones informados fizeram disparos em massa.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que a decisão “além disso, requer informações sobre se foram tomadas medidas de bloqueio ou banimento das contas citadas entre os dias 14 de agosto e 28 de outubro de 2018. Os números citados pertencem às empresas Quickmobile, Yacows, Croc Services e SMSMarket.

A matéria ainda relembra que “reportagem (…) de 2018 mostrou que agências compravam centenas de chips de celular e os registravam em nome de terceiros, de forma fraudulenta, e não em nome próprio ou de seus sócios, como aponta documento de um ex-funcionário da Yacows apresentado por ele à Justiça do Trabalho e obtido pelo jornal.”

Fonte: Folha de São Paulo.