A Seleção Acreana de vôlei masculino conquistou uma importante vitória diante da seleção do Amapá. Em partida realizada neste sábado, 9, o time acreano venceu o combinado amapaense por 2 sets a 1, com parciais de 25 x 17, 23 x 25 e 25 x 13.

O jogo foi disputado em um ginásio particular de Palmas, Tocantins. O levantador Bruno destacou a atuação da equipe. “A gente sabia da importância da vitória. A nossa força veio do conjunto da equipe”, disse o atleta.

A competição é organizada pelas federações de voleibol dos estados que integram a região amazônica.

Na estreia do torneio, a seleção acreana perdeu por 2 sets a 1 para a do Mato Grosso. O time do Acre está classificado para a próxima fase.