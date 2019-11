Neste segundo domingo de prova (10), o Enem manteve a tradição dos anos anteriores em cobrar assuntos relacionados ao cotidiano dos candidatos. Nas provas de Ciências da Natureza e de Matemática, tiveram de questões sobre como dessalgar o feijão até da relação do “match”, no aplicativo de relacionamento Tinder, com um plano cartesiano.

Segundo o portal G1, a produção de alimentos, de uma forma geral, foi uma pauta presente na prova de Ciências da Natureza, que falou também do uso de café como adubo e da diferença de acidez entre polpas de frutas. Algumas dessas questões eram interdisciplinares e relacionavam química e biologia, por exemplo.

Ao Globo, a professora de Biologia Brunna Coelho relatou que a prova estava mais fácil que a do ano passado e trouxe alguns temas de atualidades bastante cotados para o exame deste ano como as vacinas e desmatamento.

Marcus Aurélio, professor de Química do COC Atibaia, destacou a cobrança de temas relacionados ao meio ambiente também neste disciplina, mas pontuou a menor interdisciplinaridade em relação aos outros anos. “Não houve questões capciosas ou polêmicas, e poucas remetiam a outras matérias, como a geografia”, relatou ao jornal.