O Serviço Autônomo de Águas e Esgotos – SAAE de Vilhena, em Rondônia, abriu o edital de concurso público. O certame está sendo realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e visa ocupar três (3) vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para:

• Ensino fundamental incompleto – Motorista de Viaturas Pesadas;

• Ensino médio – Agente Administrativo; Eletromecânico; Mecânico Geral; Operador de Máquinas Pesadas e Técnico em Eletricidade;

• Ensino superior – Assistente Social; Contador; Engenheiro Civil e Engenheiro Sanitarista.

Os salários podem chegar até R$ 2.814,00, em jornadas de 40 horas por semana.

Os interessados devem se inscrever entre 16 de outubro a 24 de novembro de 2019, pelo site: http://www.ibade.org.br, ou no Posto de Atendimento, no período de.

A seleção será por meio de:- Etapa Única para o cargo do Nível Fundamental Incompleto: 1ª Fase: Prova Objetiva, de classificatória e eliminatória; 2ª Fase: Prova Prática, para o cargo de Motorista de Viatura Pesada, eliminatória. – Etapa Única para os cargos do Nível Médio Completo: 1ª Fase: Prova Objetiva, para todos os cargos, classificatória e eliminatória; 2ª Fase: Prova Prática, para todos os cargos: Agente Administrativo, Eletromecânico, Mecânico Geral, Operador de Máquinas Pesadas e Técnico em Eletricidade, eliminatória.- Etapa Única para os cargos do Nível Superior Completo: 1ª Fase: Prova Objetiva, para todos os cargos, classificatória e eliminatória; 2ª Fase: Prova de Títulos, para todos os cargos, classificatória.

As provas objetiva e de títulos estão previstas para 22 de dezembro de 2019, sem locais e horários definidos.

O certame valerá por dois (2) anos, a partir da data da publicação da homologação do resultado final, sendo renovável por mais 24 meses.

