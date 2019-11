Foi anunciado o processo seletivo da Prefeitura de Palmas, em Tocantins, que oferta 10 vagas para profissionais.

Remuneração

– R$ 2.700,00 para Coordenador;

– R$ 1.200,00 para Tutor;

– R$ 600,00 para o estudante de graduação em saúde.

Os interessados podem se inscrever pelo site http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php-id_aplicacao=47165, nos dia 1 até às 18 horas do dia 11 de novembro de 2019.

Como método de avaliação dos inscritos haverá provas escritas no dia 16 de novembro de 2019, no Instituto Vinte de Maio (IVM), com início às 8 horas e duração de 4 horas.

A prova escrita é composta por 20 questões objetivas, sendo seis questões de conhecimentos gerais do Sistema Único de Saúde (SUS), quatro de metodologias inovadoras de ensino e 10 de Participação e Controle Social no SUS.

O gabarito sai no dia 18 de novembro.

A entrevista terá valor máximo de 3 pontos e será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 1.5 pontos.

Solicite no formulário abaixo seu Curso de Português em DVD para Avaliação.

Solicite seu DVD no formulário abaixo: