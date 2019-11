Policiais Militares do 6° Batalhão realizaram, na noite deste sábado (9), em um bairro humilde na periferia de Cruzeiro do Sul, um dos grandes sonhos de uma criança, que era poder conhecer de perto e entrar em uma viatura policial.

Os militares foram até a casa do pequeno que estava fazendo aniversário, para poder fazer a surpresa e levaram até um presente, um carrinho de polícia de brinquedo. Segundo um dos militares, eles resolveram fazer a surpresa ao garoto pois ele é um “fã incondicional da Polícia Militar e de seus trabalhos prestados a comunidade.”

Não é só no interior do estado que a PM faz ações como esta. Recentemente em Rio Branco, militares de uma guarnição do 4° Batalhão foram filmados jogando bola com as crianças do Conjunto Habitacional Jequitibá, na região do Calafate. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Segundo os policiais, a corporação está preocupada em estar mais perto da sociedade e de se fazer presente nas comunidades carentes. Os militares dizem ter ciência que essas ações são o melhor caminho para manter as boas relações e mostrar um novo horizonte para a juventude.