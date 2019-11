Os jovens Pedro Igor da Silva Oliveira, 28 anos, e Moisés Nascimento Cassiano, 18 anos, foram presos por porte de arma de fogo ilegal e por recepção de motocicleta roubada, na tarde deste sábado (9), no Bairro do Remanso, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Policiais Militares do 6° Batalhão estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima via Ciosp sobre dois criminosos que estavam trafegando em uma motocicleta roubada. Guarnições começaram a procurar pela dupla e encontraram os meliantes. Os PMs deram ordem de parada aos criminosos, que não obedeceram e empreenderam fuga, mas foram detidos no Bairro da Remanso. Na abordagem foi verificado que a motocicleta tinha restrição de roubo/furto, e na revista pessoal foi encontrada uma arma de fogo calibre 38, na cintura de um dos criminosos.

Diante dos fatos, foi dada de prisão e os homens foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.