Ezequias Gomes Feitosa, de 28 anos, foi baleado com um tiro no tórax, na manhã, deste domingo (10), na rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. De acordo com informações de populares, a vítima estava na casa de uma parente; ao voltar para sua residência, vinha caminhando pela rua quando foi abordado por homens ainda não identificados – um deles, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros. Um dos tiros atingiu a vítima no tórax. Após a ação, os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Testemunhas que presenciaram o crime, colocaram Ezequiel em um carro particular e seguiram com destino ao hospital. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e interceptou o carro debaixo da 4° ponte na rua Epaminondas Jácome, região central de Rio Branco. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e conduziram Ezequias em estado de saúde gravíssimo ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Homens da Polícia Militar do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento, pois no local o que impera é a lei do silêncio. Até a publicação desta reportagem, ainda não havia informações sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).