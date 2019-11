O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) continua oferecendo condições especiais para o usuários que ainda têm parcelas em atraso, mas querem ficar em dia com o órgão. Por meio do Programa de Regularização de Débito (Regularize) o usuário tem a oportunidade de parcelar seu débito em até 60 vezes. O desconto sobre juros e multas pode chegar a 95%.

O primeiro mutirão do programa realizado nestas quinta e sexta-feiras, dias 7 e 8, na Escola Alcimar Leitão, no conjunto Universitário rendeu resultados bem positivos. A ação teve como principal objetivo oportunizar o contato direto com os usuários do Depasa e facilitar o acesso dos clientes aos serviços de atualização cadastral e do Regularize.

Morador do bairro Base, Adonias Araújo aproveitou a oportunidade para atualizar seu cadastro e negociar parcelas pendentes. “Consegui resolver, deu tudo certo”, informou.

A aposentada Francisca Rabelo, moradora do Universitário ficou sabendo da ação com a divulgação porta a porta feita pela equipe do Depasa no bairro e também aproveitou para ir à escola Alcimar leitão e ficar com a conta de água em dia. “Muito bom uma ação dessa no bairro. Facilita pra gente. Vou aproveitar para atualizar meu cadastro e parcelar as contas em atraso de um imóvel que tenho no interior”, disse ela.

O mutirão no Universitário funcionou como projeto-piloto na capital a ideia é ampliar para outros bairros da capital. A próxima ação vai acontecer na região do conjunto Tucumã. “A população atendeu o chamado, nos procurou para fazer o parcelamento. Na próxima semana devemos estar no Tucumã. Para oferecer um serviço de qualidade precisamos de investimentos. O envolvimento e a colaboração da população, não desperdiçando, pagando sua conta em dia, é fundamental para que possamos garantir o abastecimento regular de água com qualidade e em quantidade suficiente para a toda a população”, destaca a chefe do Departamento Comercial, Yara Arcanjo.

As condições especiais oferecidas aos usuários nos mutirões também podem ser acessadas nas centrais de atendimento do Depasa, na OCA e CAC Sobral. A campanha segue até o dia 31 de dezembro quando encerra o prazo para adesão ao Regularize.