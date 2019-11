Os candidatos que deverão comparecer ao segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no estado do Acre, estão tendo certa dificuldade em virtude da chuva que está caindo sobre a cidade de Rio Branco, na manhã deste domingo (10).

Em frente a Faculdade Meta, estudantes esperam chuva passar para ter acesso ao local de prova/Foto: ContilNet

Segundo alguns inscritos, a chuva deve fazer com que haja uma grande abstenção por parte dos estudantes que desejavam ingressar no nível superior deste ano. “Domingo passado já teve imagina agora com essa chuva”, explicou a Marcelo Oliveira.

Neste momento os portões nos locais de prova já foram abertos e os alunos já entraram para suas devidas salas. Às 11 os portões devem fechar.