Às 11 horas da manhã deste domingo (10), foi fechado os portões para os candidatos que irão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Contudo, duas adolescentes ficaram de fora do certame deste ano. O motivo, o mesmo de sempre, esqueceram o horário.

Segundo apurado pela reportagem do ContilNet, a primeira moça chegou na companhia de um familiar, buscou informações sobre o horário e ao saber que o portão fechava às 11 horas, ligou a motocicleta e saiu em disparada em direção de sua resistência na capital. Já a segunda, chegou de bicicleta com a mãe e ao perceber que haviam sido fechado os portões, foi embora mais a filha.

Porém quase o número seria maior, faltando menos de um minuto para o fechamento dos portões, cerca de cinco candidatos escaparam por pouco de ficar de fora da prova. Foi preciso muita correria para que eles não perdessem o prazo. Segundo os seguranças presentes no evento, quem entrou, entrou, quem não, somente no ano que vem.