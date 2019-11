Faulo da Silva Tojal, 64 anos, e Sanclei Silva de Andrade, 30 anos, foram baleados na tarde deste sábado (8), enquanto esperavam um ônibus em uma parada na Rua 6 de Agosto, no Bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Faulo, Sanclei e a esposa de Sanclei, que está grávida, aguardavam o ônibus embaixo de uma árvore para voltarem para uma colônia na Transacreana, onde moram, quando dois homens se aproximaram do trio e anunciaram um assalto. Umas vítimas se assustou, expressou reação e os criminosos efetuaram disparos contra os dois homens. Faulo foi baleado com um tiro na perna direita e Sanclei levou um tiro na coxa direita. Para se protegerem, eles correram para a beira do Rio Acre. Os criminosos fugiram do local levando os alimentos e o enxoval que as vítimas haviam acabado de comprar.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).