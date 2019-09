Jovem morre ao bater em caçamba na BR 364 no interior do Acre

O jovem Daniel Oliveira de Lima, de 21 anos, morreu vítima de acidente de trânsito, na tarde desta quinta-feira (6), na BR 364, município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Daniel estava saindo da cidade com destino a uma colônia no KM 70 da BR 364, no trecho entre os municípios de Feijó e Manoel Urbano, quando na saída da cidade entrou na contramão e bateu de frente com uma caçamba.

O motorista da caçamba disse à guarnição de trânsito que vinha trafegando pela BR 364 e entrou na rotatória para fazer o retorno e seguir seu trajeto, ao perceber que a moto vinha contra seu veículo, o condutor freou a caçamba e fez sinal com a mão para Daniel na tentativa de evitar a colisão, mas tentativas foram em vão, pois não conseguiu evitar a batida de frente, com o impacto o motocicleta caiu a uma distância de aproximadamente de cinco metros do local do acidente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Policiamento de trânsito esteve no local do ocorrido, isolaram a área para a chegada da perícia técnica criminal. O corpo foi recolhido e levado ao pronto-socorro daquele município. O caso será investigado pela Delegacia de Feijó.