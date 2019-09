A educação ambiental nas escolas e também nas comunidades marcou o Dia da Amazônia, comemorado neste 5 de setembro em todo o Estado do Acre. Em Rio Branco, estudantes do Colégio Militar Tiradentes, no bairro do Calafate, colocaram em prática o que aprenderam nas atividades realizadas ao longo da semana, sobre como cuidar bem da maior floresta tropical do mundo.

Pequenas atitudes, como plantar uma árvore e cuidar para que ela cresça saudável, foram incentivadas. A parceria entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e a Secretaria de Estado de Educação (SEE) resultou em palestra sobre a situação das queimadas no Estado do Acre e um plantio simbólico de árvores. O detalhe que chamou a atenção foi que cada árvore ganhou uma etiqueta com o nome do aluno que ficará responsável por cuidar do seu crescimento.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, participou da ação na manhã desta quinta-feira. “O Mês do Meio Ambiente, junho, iniciou a programação no colégio militar e nós estamos aqui novamente no Dia da Amazônia, trazendo a mensagem da educação ambiental para essas crianças e jovens comprometidos com o bem comum. Estamos realizando o plantio de árvores e no período da tarde haverá distribuição de mudas frutíferas e arbóreas. Inclusive essa atividade está acontecendo simultaneamente em outros municípios, a exemplo de Cruzeiro do Sul, Feijó e Sena Madureira”, disse Israel.

A diretora de Ensino da SEE, Denise dos Santos, também esteve presente na ação. “Muitíssimo importante realizar atividades como estas nas escolas. Pequenas atitudes fazem a diferença e tenho certeza que esses exemplos são levados por esses jovens. Precisamos pensar não somente no agora, devemos agir de olho no futuro”, afirmou.

As professoras Jamaica Kelle e Sâmia Oliveira, das disciplinas de Geografia e Biologia, realizaram uma atividade lúdica com os estudantes, que envolveu desde a produção de charges e tirinhas, a composição de músicas e peças teatrais. “Os alunos se saíram muito bem, foram criativos e puderam opinar sobre a situação atual da Amazônia. Essa reflexão em grupo enriquece nossa escola”, comentou Jamaica. Os trabalhos foram avaliados e cinco alunos foram premiados. As autoridades presentes receberam dos alunos um quadro com a ilustração sobre o “Alerta para o desmatamento na Amazônia Brasileira”.

Consciência ambiental

No dia 3 de setembro, os técnicos do Departamento de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis da Sema ministraram palestra sobre monitoramento de queimadas, no Colégio Militar Tiradentes. “Os estudantes participaram bastante. Eles puderam falar sobre sua realidade e como estão colaborando nas suas comunidades para evitar as queimadas”, disse a técnica da Educação Ambiental da Sema, Rosineia Frota.