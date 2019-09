Gladson Cameli anuncia novos investimentos para a educação no estado

Construção de novos colégios militares e quadras poliesportivas, acréscimo de refeição na merenda escolar, contratação de professores efetivos e incorporação da VDP aos salários dos servidores estão entre os avanços firmados pelo governo do Estado

Servidores da Educação viveram um dia histórico nesta quinta-feira, 5, com os anúncios feitos pelo governador do Acre, Gladson Cameli. Demonstrando respeito e comprometimento com estudantes e funcionários da rede pública estadual, o gestor explanou sobre os ousados investimentos que serão feitos na área a partir deste ano com objetivo de melhorar a qualidade do ensino e valorização dos profissionais que atuam e levam conhecimento nas 622 escolas urbanas e rurais do estado.

Na parte de infraestrutura, Cameli anunciou a entrega de duas quadras poliesportivas cobertas em Rio Branco e Feijó e outras 15 quadras de grama sintética em escolas da rede estadual até dezembro deste ano. Mais 15 quadras de grama sintéticas serão construídas com previsão de inauguração no primeiro semestre de 2020.

“A presença e apoio do governador Gladson Cameli nos dá uma referência positiva de que a gente vem fazendo um trabalho em sintonia naquilo que o governador pensa e quer para a educação no Acre. Essas são ações que fazem parte do nosso planejamento que é trabalhar educação e esporte dentro das nossas escolas e a meta é fazer com que nossos alunos permaneçam na escola, seja estudando ou fazendo alguma atividade física”, destacou o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz.

A partir de outubro, o governo dá início a construção de mais dois novos colégios militares nas cidades de Brasileia e Sena Madureira. Por meio de parceria, as unidades de ensino serão coordenadas pelo Exército Brasileiro.

Já no dia 12 de dezembro será a vez de Senador Guiomard ganhar sua primeira escola militar. O colégio será o segundo a ser entregue à população ainda no primeiro ano da gestão Gladson Cameli.

Outros importantes avanços para os estudantes da rede pública estadual dizem respeito ao acréscimo de mais uma refeição na merenda escolar e distribuição do novo fardamento escolar para os mais de 148 mil estudantes dos 22 municípios acreanos.

“Estamos fazendo de tudo para que as nossas crianças e adolescentes tenham um ensino público de qualidade para que eles possam construir um futuro bem melhor para o nosso estado. Investir em educação é o maior legado que um governante pode deixar para o seu estado e é isso que estamos fazendo com toda a dedicação e seriedade que este assunto merece”, pontuou Cameli.

Cameli confirma contratação de professores efetivos, pagamento e incorporação da VDP ao salário dos servidores a partir de 2020

O governador Gladson Cameli vem demonstrando que sua administração não medirá esforços para valorizar os servidores públicos estaduais. Para os funcionários da educação, o gestor anunciou o pagamento da Valorização do Desempenho Profissional (VDP) até o próximo dia 30 de setembro para professores temporários e demais profissionais da Secretaria de Estado de Estadual.

Ainda sobre a VDP, Cameli foi bastante aplaudido pela plateia ao afirmar que a partir do próximo ano, o benefício será incorporado ao salários dos trabalhadores da educação. Esta é uma conquista histórica que a categoria lutava há muitos anos e que só foi concretizada graças ao esforço e comprometimento do atual governo acreano.

Ainda este mês, 200 professores efetivos serão empossados e mais 335 docentes serão chamados em dezembro para atuarem na rede de ensino já no próximo ano letivo. Durante seu discurso, Gladson enfatizou que pretende diminuir drasticamente o número de funcionários provisórios por meio da realização de mais concursos públicos para contratação de professores definitivos.

“Nossa equipe já está estudando a viabilidade econômica para que possamos realizar mais concursos públicos para a contratação de professores efetivos. Como governador, não posso aceitar que este profissionais vivam angustiados todo início de ano com a renovação de contratos e também quero deixar claro que assumi o governo deste estado com o compromisso pessoal de valorizar os nossos servidores públicos porque eu tenho certeza que o sucesso da nossa gestão depende de todos eles”, ressaltou o governador Gladson Cameli.