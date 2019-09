Ex-presidiário é morto a tiros após tentar assaltar motociclista em Rio Branco

O ex-presidiário Eliseu Oliveira da Silva, 35 anos, foi morto com um tiro no peito, na noite desta quarta-feira (4), no Ramal da Piçarreira, no Polo do Benfica, Região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Elizeu deixou a pouco tempo o sistema prisional do estado, e fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho. O homem trafegava no ramal, quando parou e começou a buzinar para um motocicleta que vinha no sentido ao contrário, ao tentar fazer uma suposta tentativa de assalto, a vítima reagiu, pegou a arma do assaltante e o feriu com um tiro no peito. O ex-presidiário ainda tentou correr para se proteger, mas acabou caindo no terreno de uma residência. O atirador se evadiu do local após o disparo.

Populares acionaram o Serviço Avançado Móvel de Atendimento do SAMU, que esteve no local, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que Elizeu já estava sem vida.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado.

Os militares isolaram a área para a chegada da perícia técnica criminal. Nos bolsos de Oliveira foi encontrado uma barra de maconha de aproximadamente 100 gramas, 2 celulares e um canivete. O corpo foi recolhido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (DHPP).