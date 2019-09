Prefeita Socorro Neri se reúne com Associação Comercial para fortalecer diálogo e parcerias

A prefeita Socorro Neri reuniu-se, no início da noite desta terça-feira, 3, com o presidente da Associação Comercial (Acisa), Celestino Oliveira, e diretores executivos da entidade, que representa associados de mais 650 CNPJs do Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócios. A gestora estava acompanhada de Edson Rigaud Viana Neto, secretário municipal de Finanças e Nélio Anastácio de Oliveira, superintendente da RBtrans.

Durante a reunião foram abordados diversos assuntos, como a proximidade da Associação Comercial com a Administração Municipal e o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura em prol do cidadão e desenvolvimento da cidade de Rio Branco.

Neri falou sobre a busca de recursos variados e de projetos diferenciados para a captação de verba. Destacou medidas de austeridade, necessárias, implementadas em sua gestão para continuar investindo no desenvolvimento do munícipio, gerando emprego e renda, proporcionando melhorias na qualidade de vida das pessoas.

“Estamos com a Operação Verão em curso, atuando nas principais vias da cidade. Reconhecemos a condição de fadiga do asfalto nas ruas, queremos fazer mais e estamos nos organizando para isso. Também estamos atuando em ramais da área do chamado ‘cinturão verde’ do município. Vamos avançar com a eficientização da iluminação pública. Pontes, praças e as avenidas Ceará, Getúlio Vargas e Estrada da Sobral, bem como a estrada do aeroporto receberão, em breve, luz de Led”, destacou.

Neste encontro a Acisa abriu espaço para que o secretário Edson Rigaud Viana Neto pontuasse as medidas, adotadas pela Prefeitura, que levaram cidade de Rio Branco a ficar entre as quatro capitais brasileira com nota A em Saúde Fiscal. Perguntado, o secretário também esclareceu dúvidas sobre a base de cálculo do IPTU e situação do Refis.

Durante o encontro, eles debateram a importância de ampliar a Zona Azul em Rio Branco. Para Daniel Ribeiro, presidente da Associação do Jovens Empresários, o encontro sinaliza oportunidades e fortalecerá a união e o desenvolvimento econômico do município.

Na ocasião, o presidente da Acisa colocou a Casa a disposição da prefeita. “Nós trabalhamos de forma a partidária, nossa proposta é aproximar a Associação do poder público. Reconhecemos os méritos da prefeita pelo trabalho que está desenvolvendo na cidade. Ajustes em alguns seguimentos são imprescindíveis e a prefeita se mostrou sensível ao pleito dos associados para adequações no futuro”, disse o presidente.

Ao final do encontro com os empresários a prefeita Socorro Neri agradeceu a acolhida e prometeu avaliar caso a caso, referindo-se as sugestões e reivindicações apresentadas pela classe. Na ocasião, empresários e equipe da Prefeitura alinharam uma proposta permitindo ajustar, parcerias do pequeno ao grande empresário acreano na capital.