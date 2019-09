Mulheres são presas com drogas e materiais roubados em Rio Branco

Um assaltante foi morto, um preso e outros conseguiram fugir pela mata

Na madrugada desta terça-feira (03), um bando armado invadiu uma propriedade rural localizada na divisa dos municípios de Capixaba e Xapuri, com a intenção de roubar uma caminhonete.

Durante a ação criminosa houve troca de tiros do bando com o pecuarista que teve a propriedade invadida, e ele na tentativa de se defender do perigo iminente de morte findou por atingir um dos bandidos com um tiro no rosto, o que causou a morte do criminoso e fuga dos comparsas.

Diante da reação da vítima, os comparsas do bandido morto fugiram, e vizinhos do pecuarista acionaram a polícia informando da invasão e tiroteio.

Imediatamente policiais civis e militares das duas cidades se reuniram e deslocaram para o endereço informado.

No caminho as equipes se depararam com um homem identificado pelo nome de Kennedy Silva de Andrade, de 23 anos que reside em Rio Branco, e ao ser abordado e indagado do que estaria fazendo naquele ramal, alegou ser motorista de aplicativo e se encontrava perdido naquele ramal.

Segundo a polícia Kennedy apresentava uma atitude suspeita imediatamente foi detido pela guarnição para averiguação.

No local do crime, os militares encontraram um homem caído morto ao lado da casa com um tiro no rosto.

Dentro da residência a polícia localizou uma espingarda jogada no chão da sala, e o proprietário da casa ausente, pois ao perceber que tinha atingido um dos assaltantes, o homem fugiu para salvar-se da ação do restante do bando.

O suspeito detido no ramal foi encaminhado a delegacia, onde confessou ter participado da tentativa de roubo, além de detalhar que o objetivo do bando era roubar a caminhonete da vítima e leva-la para a Bolívia, onde seria trocada por cocaína.

Kennedy foi preso e será encaminhado para audiência de Custódia.

Os demais integrantes do bando se embrenhou na mata em fuga, e a polícia civil juntamente com guarnições da Polícia Militar realizaram buscas pelos criminosos que fugiram.

O pecuarista vítima da tentativa de roubo que reagiu matando um criminoso deverá se apresentar a polícia nos próximos dias.