Homens são presos com arma de uso restrito na Rodovia AC-40

Os monitorados por tornozeleira eletrônica Antônio Thailanderson Pinto de Lima, 20 anos, Alexandre da Silva Bezerra, 34, em companhia de Forbisclei Soares Barbosa, 37, e Ernandes Silva de Freitas, 21 anos, foram presos pelos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (3), na Rua 17 de setembro, no Bairro Bahia Nova, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o Grupo de intervenção Rápida Ostensiva – GIRO e o Grupamento de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas – ROTAM foram atender uma denúncia via CIOSP, de um roubo em via pública. Ao chegarem na ocorrência, a vítima disse que havia sido assaltada por uma pessoa que estava em monitoramento eletrônico. Ao entrar em contato via rádio com o IAPEN, no setor de monitoramento dos apenados, foi passado o endereço de Antonio Thailanderson, que em seguida levou os PMs até uma residência na Rua 17 de setembro, conhecido Beco do Sapo.

Na residência do homem foram encontradas 39 trouxinhas de cocaína, 27 munições calibre 22, cinco celulares, uma balança de precisão, 25 reais em dinheiro, uma moto roubada titan 125 com restrição de furto roubo, que estavam com os criminosos Forbisclei, Alexandre e Ernandes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos e todos foram conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla), para o procedimento de confecção do boletim de ocorrência, os acusados foram ouvidos pelo delegado plantonista e ficaram a disposição do poder judiciário.