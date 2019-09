Sem fumaça e com rios subindo por causa das chuvas, tempo segue abafado no Acre

O fumaceiro reduziu drasticamente no Acre nos últimos dias mas o tempo segue quente e abafado, com chuvas pontuais. De acordo com o portal O Tempo Aqui, existe alta probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias em algumas áreas de qualquer município.

A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 50 e 65%, no leste e no sul do estado, e entre 55 e 70%, nas demais áreas.

Outra boa notícia é que as intensas chuvas que ocorreram na última semana fizeram o nível do rio Acre, em Rio Branco, subir de 1,52 m, na última terça-feira de agosto para mais de 2,1m, neste domingo, 1 de setembro.