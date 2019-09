Prefeitura, AMAC e instituições parceiras formam multiplicadores no I Curso Internacional de Proteção e Defesa Civil

Terceira edição do programa Prefeitura na Comunidade aconteceu neste sábado (31) na Escola Terezinha Miguéis, no km 58 da rodovia

Sob a coordenação da prefeita Socorro Neri, a Prefeitura de Rio Branco promoveu neste sábado (31), no período das 8h às 15h, a terceira edição do programa Prefeitura Na Comunidade. Desta vez, os beneficiados foram os moradores da Vila Verde (km 58), mais onze comunidades localizadas na Estrada Transacreana.

O Prefeitura na Comunidade promove ações de saúde, esporte, lazer, meio ambiente, cultura educação e cidadania, além de investimentos em infraestrutura, como abertura e recuperação de ruas, capina, roçagem, remoção de entulhos, melhoria na iluminação pública.

Durante o evento os moradores desses locais tiveram acesso a atendimento médico, odontológico e de enfermagem, orientação nutricional, testes rápidos, aferição de pressão arterial, glicemia, farmácia básica, dentistas, palestras, visitas domiciliares e técnicas pelos profissionais da assistência social, emissão do Cartão do SUS, vacinação, além de corte gratuito de cabelo.

Durante o evento a prefeita Socorro Neri fez questão de conversar com as pessoas que buscavam atendimento, para ouvir as principais demandas da comunidade, sempre ao seu estilo de evitar fazer promessas e criar falsas expectativas.

“Estamos hoje aqui fazendo um atendimento na área de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, dentre outros. Para além dessas ações, nós buscamos fazer sempre em cada local que recebe o programa a revitalização do espaço. Fizemos uma boa revitalização da escola, fizemos isso na praça da Vila Verde, fizemos o melhoramento de todas vias públicas, recuperando algumas e abrindo outras que estavam obstruídas”, explicou a prefeita.

“Também fizemos a melhoria da rede de iluminação pública. Portanto, há um serviço integrado de todas as áreas da prefeitura, que convergem para esse dia do Prefeitura na Comunidade. Nós ganhamos ao cumprir a nossa parte, ao fazer o dever de casa, ao buscar aplicar bem os recursos públicos e a comunidade também ganha, à medida em que recebe várias ações permanentes de melhoramento das suas condições de vida nesse dia todo especial”, continuou.

Socorro Neri disse ficar muito satisfeita ao ver como as pessoas ficam satisfeitas ao receber as ações do programa. “A satisfação dos usuários dos serviços públicos municipais, e sobretudo nesse dia do Prefeitura na Comunidade, nos faz acreditar que estamos no caminho certo, chegando cada vez mais próximo das demandas da comunidade, buscando viabilizar as condições para fazer o atendimento das demandas, dando um passo de cada vez, sempre em frente, do tamanho que as condições da prefeitura permitem”, ressaltou.

Sem promessas ou oba-oba

Sempre com seu jeito franco e de maneira transparente, a prefeita enfatizou que prefere levar ações concretas para as comunidades, de acordo com as condições que o orçamento do Município permite, sem fazer promessas. “Nós não levamos nunca promessas, ilações, oba-oba para as comunidades. Nós tratamos sempre essas questões com muita responsabilidade, buscando corresponder às expectativas dos cidadãos, mas lembrando sempre de fazer isso conforme as condições do Município. Então, ver hoje a satisfação das pessoas que aqui estão, recebendo as ações do Prefeitura na Comunidade, nos deixa muito satisfeitos”, salientou.

Um dos objetivos

Um dos responsáveis pelo sucesso do Prefeitura na Comunidade, o secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, explicou um dos objetivos do programa. “A intenção da prefeita Socorro Neri é garantir que as pessoas que não recebem esses serviços no seu dia-a-dia tenham acesso aos seus direitos no local de moradia, por meio de ações integradas como as que desenvolvemos hoje “, afirmou.

Quem ganha

Presente ao evento, o vereador Clésio Moreira parabenizou a prefeita pela iniciativa. “A nossa avaliação desse evento não poderia ser melhor. A comunidade precisa desse tipo de ação. Fico muito feliz com essa atitude da prefeita Socorro Neri e sua equipe. Quem ganha com isso é a comunidade”.

De acordo com Gabriel Forneck, coordenador do programa, a prefeitura realizará nove edições do Prefeitura na Comunidade em 2019. “Dia 26 de setembro haverá uma edição no km 80 e, depois, outra no 14 da Transacreana, com a inauguração de uma unidade de saúde”, explicou, acrescentando que na edição deste sábado o trabalho integrado de dez secretarias, foi realizado por mais de 150 servidores, 10 médicos, enfermeiros e dois dentistas”, explicou.

Grande logística

“É todo um trabalho integrado, sob a coordenação da prefeita. Trabalho de 30 dias de preparação. Não é só o social que entra na comunidade. Também são realizados serviços de infraestrutura, para atender as demandas mais urgentes da comunidade. Quando acaba um evento, nós iniciamos a preparação de um novo, enfatizou Forneck.

Oportunidade

Em busca de atendimento odontológico, a dona de casa Suzana Barroso Feitosa, 18 anos, disse estar feliz pela oportunidade de receber os cuidados profissionais de um dentista. “Estou muito feliz. Para a gente ser atendida não precisa agendar, não preciso me deslocar até à cidade, que fica muito distante, uma vez que na comunidade não existe esse tipo de atendimento.

Para o cabeleireiro Jairo Ferreira, 26 anos, que também buscava atendimento odontológico, o programa representava uma oportunidade de atendimento. “É uma grande oportunidade. Muitos aqui não têm tempo de sair em busca desse serviço. Quando soube que esse tipo de serviço seria oferecido aqui hoje pela prefeitura, não perdi tempo. Está de parabéns a prefeita”, enfatizou.

O presidente da Comunidade Vila Verde, Arivelto Lacerda, também elogiou Socorro Neri pela iniciativa. “É com grande satisfação que recebemos o Prefeitura na Comunidade. Graças a Deus a prefeita tem olhado para nossa comunidade com bons olhos. Esse é um programa de grande valia. Com ele, a gente consegue suprir as demandas da comunidade. Ações como essa fortalecem a aliança da prefeitura com a comunidade”, concluiu.