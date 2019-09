Polícia acaba com festa de aniversário de facção em Rio Branco

Um corpo não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2), no Ramal do Riozinho do Rola, na Estrada do Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, um homem estava caminhando quando percebeu que havia algo estranho dentro de um pequeno córrego na beira do ramal, e em seguida, acionou a polícia via CIOSP.

O corpo estava com as mãos e pernas amarradas, com sinais de tortura, e apresentava cortes de terçado na cabeça, mãos, ombros, costas e várias perfurações na barriga, principalmente na região do pescoço (jugular).

Policiais militares estiveram no local do ocorrido e isolaram a área até a chegada da perícia técnica criminal.

O corpo foi recolhido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).