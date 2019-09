Ônibus é alvo de assalto na Avenida Ceará, em Rio Branco

O Sargento da Polícia Militar Revelino Pereira da Silva, de 49 anos, foi morto com cerca de três tiros efetuados por Francisco Arruda da Silva, 41 anos, que também ficou ferido durante a ação, na noite desta segunda-feira (2), na Avenida Diamantina Augusto de Macedo, no município de Plácido de Castro, interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, Revelino estava de folga e participando de uma bebedeira em um bar, juntamente com o assassino, quando houve um desentendimento entre os dois, gerando assim uma discussão e até ameaça de morte.

Francisco foi em sua residência e pegou um facão para tentar ferir o policial, que reagiu no momento da ação, sacando uma arma de fogo e efetuando dois disparos que atingiram a barriga de agressor. Francisco entrou em luta corporal com Revelino, e durante a briga o criminoso conseguiu tomar a arma do sargento, disparando cerca de 3 tiros de pistola contra o agente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que Revelino já estava sem vida. Os paramédicos conseguiram ainda socorrer Francisco, que foi levado ao hospital do município, mas como seu estado era gravíssimo, foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, isolaram a área para a chegada da perícia técnica criminal da Polícia Civil de Rio Branco. O corpo do sargento foi recolhido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML) na capital. O caso será investigado pela Polícia Civil.