Mega-Sena Semana dos Pais

Neste mês de agosto, a Mega-Sena viveu mais uma semana especial no calendário de sorteios anuais. Em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado no domingo (11), a loteria promoveu um número maior de concursos do que o convencional para a modalidade.

A “Mega Semana dos Pais” contou com duas mudanças temporárias: uma em relação ao número e a outra em relação aos dias do sorteio. A edição comemorativa da semana que antecedeu a data (5 a 10 de agosto) aumentou de dois para três concursos. O primeiro aconteceu na terça-feira (6) e os outros dois na quinta (8) e no sábado (10), respectivamente. A Mega-Sena normalmente realiza os sorteios às quartas e sábados.

O horário dos sorteios para os três dias não alterou – continuou acontecendo as 20h (horário de Brasília). Os eventos foram realizados no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, Zona Norte da capital paulista. Como acontece habitualmente, o público pôde acompanhar o sorteio no local ou em transmissão ao vivo pela internet, nos sites e redes sociais do segmento, por rádio ou televisão.

Prêmios da Mega Semana dos Pais

O prêmio do sorteio da terça-feira (6 de agosto) foi de R$ 30,5 milhões, pago a uma única aposta vencedora. De acordo com a Caixa, o novo milionário é do Rio de Janeiro (RJ). Os números sorteados no concurso 2176 foram: 08 – 23 – 25 – 39 – 43 – 44. Outros 61 apostadores acertaram cinco dezenas e levaram pouco mais de R$ 32 mil cada.

Já os apostadores do concurso 2177, sorteio da quinta (8), concorreram ao prêmio principal de cerca de R$ 2 milhões. Mas o sorteio não teve nenhum ganhador, acumulando para o próximo sábado (10). O seguintes números foram sorteados: 09-11-14-31-48-51. Aproximadamente R$ 26 mil foram pagos para cada um dos 49 acertadores das cinco dezenas.

Coincidentemente, no sábado (10), nenhum papai levou a bolada de cerca de R$ 5 milhões estimada para o concurso 2178. O valor ficou acumulado para o sorteio da semana seguinte. Os números contemplados foram: 02 – 16 – 21 – 42 – 50 – 56. A quina pagou pouco mais de R$ 63 mil, para 25 apostadores individuais.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pela internet, até às 19h (de Brasília) do dia do concurso. Sobre as apostas online, você pode saber mais detalhes aqui.

A Mega Semana dos Pais foi a quarta edição especial da Mega-Sena em 2019 – a Caixa promoveu edições temáticas de Verão (em janeiro), Carnaval (em fevereiro e março) e Férias (em julho) – todas com três sorteios semanais. Estão previstas ainda as Mega-Semanas de Primavera (em setembro), da Sorte (em outubro) e de Natal (em dezembro), também com três concursos.