IPTU em dia dá prêmios: contribuintes em atraso ainda podem se regularizar e concorrer

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP/DV) abrirá inscrições para o curso Pré Braille: Metodologia de Alfabetização no Sistema Braille. A ementa já está disponível no site see.ac.gov.br/editais (cl ique e acesse).

São 35 vagas direcionadas a educadores e comunidade em geral. As inscrições ocorrerão nesta quarta, 4, e quinta, 5, no prédio da Divisão de Ensino Especial localizado na Rua Omar Sabino de Paula, 650 – Sala 13, Bairro 7º BEC (ao lado do antigo Barral y Barral, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Os interessados devem levar os originais e as cópias do documento de identidade, CPF, do certificado do curso de Braille e do certificado de conclusão de Ensino Superior ou Ensino Médio. Além disso, professores da rede pública e atendentes educacionais devem apresentar também uma declaração da escola onde trabalham.

De acordo com a coordenação do CAP/DV, a iniciativa visa atender à política de educação inclusiva do Brasil de difundir o ensino do Sistema Braille e do código matemático unificado no meio educacional, em especial aos docentes que tem a atribuição de alfabetizar estudantes com deficiência visual nas primeiras séries do ensino fundamental.