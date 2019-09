BOPE prende dupla armada de pistola 9 milímetro

Jefferson de França, 25 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo no braço, na tarde desta segunda-feira (2). O fato aconteceu na Rua 16 de Julho, no Bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jefferson estava conversando com um amigo na esquina de sua residência, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa desceu e efetuou cerca de 6 disparos na vítima, que foi atingida por um tiro no braço. O amigo do jovem saiu ileso.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que esteve no local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado.

A motivação pode ter sido mais um capítulo da guerreira entre facções criminosas na área da Baixada da Sobral. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).