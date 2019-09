Criminosos que assaltaram relojoaria em CZS são presos pela polícia

Roberto Nogueira da Silva, 38 anos, foi ferido por disparos de arma de fogo na noite deste sábado (31), em um bar localizado na Rua 15 de julho, no Bairro Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Roberto, que é membro de uma determinada facção, havia chegado no bar em um carro modelo Corolla, de cor preta, desceu do veículo e começou a atirar em direção ao estabelecimento, onde estavam várias mulheres de presidiários e membros de uma facção rival.

No mesmo momento, um homem que estava dentro do bar, e estava em posse de uma arma de fogo, reagiu e começou a efetuar disparos em direção do criminoso, gerando assim um tiroteio entre facções.

Roberto acabou sendo atingido por dois disparos, sendo um no peito e outro na perna. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado.

Ainda na mesma ação foi apreendida a arma que Roberto portava, calibre 380, e o carro usado por ele. Uma mulher acabou sendo presa por desacato a autoridade e foi levada à Delegacia de Flagrantes (Defla).

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).