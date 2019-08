Unidade penitenciária expõe produção de farinha na Expoacre Juruá

A prefeita Socorro Neri e a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, assinaram nesta sexta-feira, 30, Termo de Cooperação para fortalecer o atendimento prestado à população por meio dos órgãos auxiliares do MPAC, como o Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera). A parceria possibilita a contratação, via administração municipal, de psicólogos e assistentes sociais.

“Estamos muito felizes de estarmos juntos, estabelecer cada vez mais essa parceria. Reconhecemos como uma atividade importantíssima para as mulheres de Rio Branco, para a sociedade como um todo. Fico muito feliz com o alcance que essa ação vai poder ter agora se for levada para outros estados brasileiros. E é assim que começam as boas ideias, de forma despretensiosa, para atender uma demanda local, mas que na verdade está entre os desafios de todas as esferas de governo e de todos os poderes do país”, destacou a prefeita.

O CAV foi criado pelo MPAC em 2016 e já realizou quase seis mil atendimentos às pessoas vítimas de crimes sexuais, homofobia e casos de violência doméstica e familiar no Acre. Em novembro de 2018, a procuradora de Justiça Patrícia Rego, coordenadora do Centro, ganhou o Prêmio Viva, um reconhecimento da Revista Marie Claire e do Instituto Avon para pessoas inspiradoras no enfrentamento da violência contra mulheres. Em dezembro do ano passado, o órgão também recebeu o Selo de Práticas Inovadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), num concurso com mais de 60 experiências de todo o país. “Muito obrigada por sua sensibilidade, como mulher, mãe, prefeita, cidadã. Foi um gesto muito bonito, de comprometimento, responsabilidade de quem quer e sabe o quanto essas ações significam. Em contrapartida nós temos buscado fazer o melhor e os resultados de fato tem vindo. Além do reconhecimento que vem para empoderar a causa, para empoderar o combate a essas questões”, disse a procuradora Patrícia Rêgo ao agradecer a prefeita pela parceria.

A procuradora-geral de Justiça disse que a decisão da prefeita Socorro Neri em colaborar com os projetos que vão ao encontro de um interesse comum entre a Prefeitura de Rio Branco e o Ministério Público do Acre; de servir a sociedade, defender e assegurar direitos de forma indistinta, e garantir a resolução de problemas, como o combate à criminalidade. De acordo com dados do Observatório de Análise Criminal do MPAC, o trabalho do CAV tem colaborado para a redução de casos de feminicídio e homicídio no estado.

“Para nós é uma ajuda muito importante. O nosso atendimento cresce a cada dia, nossa equipe foi reduzida, mas com isso nós podemos ampliar esse auxílio que faz tanta diferença na vida dessas pessoas que necessitam, mas não podem pagar por ele”, disse a procuradora-geral.