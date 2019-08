Susto! Lixão de Rio Branco pega fogo e órgãos sofrem para conseguir controlar incêndio

O trabalho de contenção do incêndio ocorrido no aterro de Resíduos Sólidos de Rio Branco, localizado na rodovia Transacreana, mobilizou equipes de diversos órgãos estaduais e municipais nessa sexta-feira, dia 30. O fogo começou na manhã de ontem e só foi parcialmente controlado por volta das 14 horas.

Foi necessária a utilização de oito caminhões pipas para que as equipes conseguissem cessar a parte superficial do fogo. De acordo com informações do secretário Municipal da Zeladoria da Cidade, houve alguns focos no entorno do aterro. “Com ventos fortes, devem ter caído fagulhas que acionaram o incêndio”, explicou Kellyton Carvalho.

Por se tratar de um aterro, a dificuldade para conter as chamas é ainda maior, devido a grande quantidade de material em decomposição. Conforme disse Carvalho, a Defesa Civil Municipal foi acionada e um plano de ação foi montado com a integração de várias instituições de fiscalização.

A contenção total do fogo no lixão continua neste sábado (31). “Hoje, as equipes irão retornar para dar continuidade e controlar definitivamente possíveis focos”, afirma o secretário Municipal da Zeladoria da Cidade.

Esta não é a primeira vez que o local sofre incêndio. Ano passado, o lixão também sofreu um incêndio que durou cerca de 40 dias para ser totalmente cessado.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros acionaram todas as instituições para o combate às chamas, participaram a Zeladoria da Cidade, a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco, Emurb, Limpebras, e Deracre