Programa Prefeitura na Comunidade será realizado na Vila Verde neste sábado, 31

Governador participou no Vale do Juruá, ao lado do vice-governador, Major Rocha, de solenidade de promoção de mais de mais de 200 soldados, sargentos, subtenentes e oficiais

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, optou por um discurso de união e de resgate da credibilidade das instituições públicas, ao participar da solenidade de promoção de praças e oficiais da Polícia Militar do Estado do Acre e do Corpo de Bombeiros Militar, nesta sexta-feira, 30, em Cruzeiro do Sul.

O vice-governador, Major Rocha, também esteve na cerimônia, junto a autoridades das forças armadas, deputados, prefeitos e vereadores do Vale do Juruá.

Ao promover 219 soldados bombeiros para cabo, quatro sargentos a subtenentes, cinco subtenentes ao primeiro posto de oficial e outros cinco segundo tenentes a primeiro tenente, o governador mais uma vez imprimiu às duas corporações o sentimento de admiração e de respeito pelos policias militares e bombeiros militares, num elogio extensivo também aos policiais civis, aos agentes socioeducativos e para os agentes penitenciários.

“Eu não tenho dúvidas de que as nossas forças de segurança estarão muito mais equipadas e seus agentes ainda mais orgulhosos de serem policiais, até o final de nossa gestão. E estamos trabalhando para que tenham o melhor em suas profissões”, afirmou Gladson Cameli.

Segundo ele, o seu governo vem gradativamente resgatando o sentimento de pertencimento e de liberdade para opinar e participar de uma gestão democrática, que governa para todos, independente de posições partidárias ou ideológicas. “Vamos seguir respeitando as opiniões, mas peço apenas que me ajudem a tocar o barco. Me ajudem a fazer um Acre melhor”.

O vice-governador, Major Rocha, ressaltou o empenho do seu colega, Gladson Cameli, pelo bem de todos os municípios do Acre, e em especial pela atenção que vem dando às forças de segurança. “Se antes, os municípios eram ajudados apenas pela bancada acreana, por meio de emendas, hoje essa situação mudou. Hoje, temos um governo que se preocupa com o interior, que é parceiro dos municípios”, salientou Rocha.

A solenidade, que começou pouco depois das 18 horas, foi precedida da tradicional revista à tropa. Cerca de 100 meninos e meninas que fazem parte da Guarda Mirim também abrilhantaram a cerimônia, que homenageou militares e civis com a Ordem Barão do Rio Branco e com o mérito Heróis da Revolução, esta última honraria concedida ao comandante da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, major Evandro Bezerra.

Participaram também da cerimônia o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Junior, o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, o chefe do Gabinete Militar, Amarildo Camargo, além do comandante do 61º Batalhão de Infantaria e Selva, Eduardo Lima, secretários de Estado e vereadores.