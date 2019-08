Governo retoma cirurgias traumatológicas e ortopédicas de pacientes do Pronto-Socorro

Agora elas serão feitas em sala exclusiva e permanente, como rotina de atuação, informou a secretária de saúde, Mônica Feres

A partir da próxima segunda-feira, 2, a Secretaria de Saúde e a Fundhacre retomarão os procedimentos cirúrgicos traumatológicos e ortopédicos de pacientes do Pronto-Socorro de Rio Branco. E com uma inovação: o atendimento será feito de forma permanente, como rotina de atuação da área.

Para isso, a Fundação contará com uma sala de cirurgia exclusiva que funcionará, inicialmente, de segunda à quinta-feira com equipe especializada, materiais e equipamentos necessários, além de garantir internação e recuperação pós-cirurgia. O PS continuará fazendo as cirurgias emergenciais pelos médicos plantonistas.

A informação é da secretária de saúde do Estado, Mônica Feres Kanaan Machado. A medida, informou, resulta de parceria realizada com o atual presidente da Fundhacre, Lauro Ferreira de Melo. Segundo a secretária, numa primeira fase o atendimento será de apoio aos pacientes do PS, depois se estenderá para os casos eletivos.

“O objetivo é atender a necessidade de esvaziamento das filas de espera, geradas por tantos anos e herança assumida pelo governador de Gladson Cameli, e que estamos empenhados em resolver”, disse a secretária.

Avanços

Mônica Feres lembrou que essa é uma das diversas medidas que estão sendo tomadas pela secretaria para melhorar as estruturas e os serviços de saúde e o atendimento à população. Isso, disse ela, passa pela reorganização das estruturas à melhoria no diálogo com as equipes da área.

Entre as ações relacionadas ela destaca recente inauguração do novo Pronto Socorro; auditoria dos contratos da Saúde; reorganização das escalas dos profissionais e realocação quando necessário; implementação dos programas de planejamento estratégico junto ao Ministério da Saúde; levantamento do patrimônio móvel e imóvel, assim como equipamentos da Saúde; além de visitas às unidades de saúde do interior do estado para verificar de perto as necessidades e tomar as providências necessárias.

“Também regularizamos as gratificações de salários que haviam sido retiradas no fim do governo passado e estamos empenhados e adotando o diálogo aberto com os sindicatos, pois entendemos que as pessoas e o trabalho de parceria são essenciais para que, juntos, possamos contribuir com um atendimento melhor para a população”.