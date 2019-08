Bebedeira entre amigos termina em morte

Magno do Nascimento Oliveira, 34 anos, foi morto a facadas na casa de “amigo”, manhã deste sábado (31). O fato aconteceu na Rua A, no Bairro João Eduardo I, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o Magno era apenas um convidado na casa do autor do homicídio. Segundo a mãe do criminoso, eles passaram á noite todas bebendo na residência, logo pela manhã houve uma discussão que evoluiu para uma luta corporal, ambos estavam armados com facas e o bandido matou Magno com várias furadas, mais segundo populares o autor também saiu ferido na confusão.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi recolhido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).