Prefeita Socorro Neri renova parceria com Apae e anuncia mais recursos do Município para a instituição

Mesmo com as dificuldades financeiras e a conjuntura de crise, a Prefeitura de Rio Branco vem honrando compromissos. Um deles é o repasse de recursos para manutenção das atividades da Associação Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O Termo de Colaboração entre o Município e a entidade foi renovado na tarde desta quinta-feira (29) pela prefeita Socorro Neri que, na ocasião, surpreendeu a todos com o anúncio de mais um aporte financeiro para a Apae.

“Renovamos o convênio que a Prefeitura de Rio Branco já mantém com a Apae há alguns anos mas, mais do que isso, eu já indiquei a disponibilidade do Município em efetivarmos uma nova parceria. A equipe da Sasdh [Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos] vai dialogar com a Apae identificando em que demanda nós podemos atender para que já nos próximos dias façamos a assinatura dessa nova parceria.”, disse a prefeita.

Na ocasião, Socorro Neri fez questão de reconhecer a importância do trabalho realizado pela instituição, justificando a decisão de fortalecer a parceria e o apoio do Município.

“A Apae é uma entidade que presta um trabalho muito relevante para a cidade de Rio Branco, que cuida com muito carinho e muito profissionalismo da forma técnica adequada, mas com afeto também, de pessoas com deficiência, encaminhando essas pessoas, ajudando a se desenvolverem de modo que, mais do renovar a parceria, eu vim aqui fazer esse reconhecimento pelo Município de Rio Branco ao trabalho relevante muito importante que a Apae desenvolve.”, destacou a prefeita.

O ato de assinatura do documento aconteceu na sede da instituição, onde, logo na chegada, a prefeita foi recepcionada pela fanfarra dos alunos e a presidente Cecília Lima.

“A gente só agradece a prefeita Socorro Neri por esse apoio e reconhecimento que ela tem com a nossa instituição. É mais do que um apoio. É uma parceria e isso é muito bom para nós porque a gente vive no sufoco, com poucos recursos, economizando o máximo e a prefeita vem com esse apoio nesse momento de grande dificuldade, então é muito bem-vindo. A gente agradece a prefeita pela disponibilidade dela não só de vir a até a instituição, mas também de oferecer mais um suporte financeiro que para nós é de grande importância.”, disse a presidente.

A secretária da Sasdh, em exercício, Rozária Maia, explicou que o repasse é mensal para garantir a manutenção dos trabalhos da Apae. Face a isso, a gratidão era sentimento visível no lugar, onde alunos e pais fizeram questão de abraçar Socorro Neri que cumprimentou os presentes e parou para tirar fotografias com todos que quiseram registrar o momento.

“Estou muito alegre por ela ter vindo mesmo. Foi um prazer conhecer ela. Quero agradecer muito por isso e também por ter arrumado a rua onde moro, lá no bairro João Eduardo. E estamos todos muito felizes de coração.”, disse Daniel Souza, um dos alunos da Apae.

Sobre o trabalho da Apae

Atualmente a Apae atende gratuitamente 300 pessoas com deficiência, de diversas idades, em turnos parciais, manhã e tarde. As atividades dependem de parcerias e apoios para serem mantidas, segundo a presidente Cecília Lima.

Instituição existente há 38 anos, hoje atende pessoas não apenas de Rio Branco, mas também alguns alunos dos municípios Senador Guiomard, Epitaciolândia e Tarauacá.

A presidente disse que com a atual crise e dificuldade de manter algumas parcerias precisou até dispensar profissionais, mesmo assim as pessoas atendidas na Apae recebem tratamento de fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social, psicologia e fisioterapia que conta com o trabalho de alunos de uma faculdade particular.

Mais recentemente, a Apae recebeu uma clínica fisioterapêutica com recursos e emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick e equipamentos para trabalhar com uma tecnologia desenvolvida pela Nasa que pode reabilitar pessoas com dificuldades para andar em decorrência de paralisia cerebral, uma doação de o grupo filosófico Pró-Vida que também doou os instrumentos da fanfarra.

“Então são muitos os trabalhos que fazemos com dedicação e esforço e as ajudas que recebemos são fundamentais. Essa da Prefeitura, que é contínua, é significativa e nos assegura mantermos a instituição funcionando.”, concluiu a presidente.