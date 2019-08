Hasteamento das bandeiras marca o início da Expoacre Juruá 2019

A noite desta quinta-feira, 29, representou um marco para a cidade de Cruzeiro do Sul com a solenidade de abertura oficial da Expoacre Juruá 2019, a primeira da gestão do governador Gladson Cameli. O evento começou com o marcante hasteamento das bandeiras que reuniu diversos populares e autoridades do Estado.

Realizada pelo Governo do Estado do Acre e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Expoacre Juruá está sendo realizada na Avenida Mâncio Lima e se estenderá até domingo, 1, contando ainda com o apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Associação Comercial, Federação do Comércio (Fecomércio), Federação das indústrias do Acre (Fieac) e muitos outros.

Emocionado em realizar o evento pela primeira vez em sua cidade de origem, o governador Gladson Cameli ressaltou o poder de movimentação econômica da feira que atrai um grande público tanto para entretenimento, quanto a realização de negócios.

“É uma grande oportunidade. O que queremos é que a Expoacre tenha esse sentido, que não seja apenas de vir a noite passear, é preciso fazer negócios, expor aquilo que temos e que podemos fazer. E a partir do ano que vem iremos mudar. Faremos a feira na semana do aniversário de Cruzeiro do Sul e a levaremos para a Arena da Juruá, que passará por um processo de melhorias para receber a exposição, shows e outros eventos”, disse o governador.

Segundo o Sebrae, cerca de 200 expositores entre pessoas físicas e jurídicas fazem parte da feira este ano, que está dividida entre setores como agronegócio, indústria, comércio, concessionárias, bares e restaurantes, economia solidária e artesanato. A expectativa de negócios para este ano é de R$ 5 milhões durante os quatro dias.

“Temos o agronegócio que é um dos principais motes da Expoacre, mais dois shows nacionais. Tudo isso gerando economia, emprego e renda para a população do Juruá e mostrando as riquezas dessa região desde a farinha, o refrigerante, o açaí, além de inovação tecnológica”, conta Lauro Santos, diretor técnico do Sebrae.

Uma nova fase

Completando oito meses de gestão, o governador Gladson Cameli não deixou de comemorar na solenidade o bom momento de seu governo entre resoluções de problemas deixados pela administração anterior e novos investimentos de seu plano de governo, além de destacar a entrega da UPA de Cruzeiro do Sul para o final de setembro, já em funcionamento. Uma obra de extrema importância para a cidade, mas que segue há anos com atrasos para entrega.

“Estou muito otimista. Estamos fazendo chamadas de concursos públicos. Só agora serão mais 200 professores e ano que vem planejamos vários em todos os setores. A economia está reagindo. Estou pagando o 13º atrasado do ano passado, adiantei metade do décimo deste ano, pagarei as rescisões deixadas pela gestão anterior, estamos dando andamento as obras da saúde e ainda teremos o projeto da orla de Cruzeiro do Sul, tudo isso na busca de gerar o crescimento da população do Acre”, destaca Gladson Cameli.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, contou sobre a felicidade de ver a Expoacre Juruá tomando forma e os benefícios que ela traz para a cidade.

“A gente vê aqui todo um movimento de pessoas trabalhando, o comércio vendendo, inclusive com todas as lâmpadas das lojas da cidade sendo compradas para a feira. Tudo isso movimenta o setor de alimentação, hoteleiro e gera oportunidades de novos negócios, com investimento do Governo do Estado e o Sistema S desenvolvendo o Vale do Juruá”, ressalta o prefeito.

União de todos

Só a solenidade de hasteamento da bandeira contou com diversas autoridades acreanas, entre o próprio governador Gladson Cameli, o vice-governador Major Rocha, o prefeito Ilderlei Cordeiro, além de Beatriz Cameli, o senador Sérgio Petecão, a secretária de Empreendedorismo e Turismo e presidente da comissão da Expoacre, Eliane Sinhasique, e o superintendente do Sebrae Acre, Marcos Lameira.

O evento contou ainda com diversos representantes do legislativo, entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, e a deputada federal Jéssica Sales.