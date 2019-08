Governador anuncia investimento na segurança para o Juruá

A deputada federal Mara Rocha (PSDB), garantiu R$ 6 milhões em emendas individuais do próximo ano para a saúde no Acre. O anúncio do apoio e as destinações das emendas foram feitos na manhã de hoje, 29, em seu gabinete em Brasília, durante reunião com a Secretária de Estado da Saúde, Mônica Feres, e com o Representante do Governo Acre em Brasília, Ricardo França. Mônica está em Brasília participando da audiência do CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde e foi convidada pela deputada para uma visita de cortesia e fechamento de pautas para a área.

Mara Rocha disse que se considera “amiga da saúde” e se colocou à disposição para que o Acre tenha a partir dessa nova administração, novos rumos, especialmente no tocante à saúde, pois, segundo ela “o povo do Acre é sofrido e precisa de uma atenção especial na área da saúde, para uma melhor qualidade de vida”.

Autismo

Preocupadas em assegurar um atendimento condigno para os autistas do estado, a deputada e a secretária definiram uma emenda de R$ 3 milhões para a construção do Centro de Referência para Autistas do Estado do Acre. O centro deverá contar com técnicos especializados que farão o acompanhamento necessário nos diversos graus do autismo.

Nefrologia

Os pacientes renais são outra preocupação de Mara Rocha. Em visita ao Centro de Nefrologia, a parlamentar constatou a necessidade da reforma do prédio, ampliação das instalações e a compra de equipamentos para um pleno funcionamento. Mônica Feres disse que determinará o levantamento de todas as prioridades do centro para a aplicação da emenda, que ficou acertada no valor de R$ 3 milhões.

Centro do Idoso

A secretária de saúde também solicitou à deputada, apoio para a concretização de um projeto para construção de um Centro de Convivência para Idosos. Segundo Feres, essa é uma preocupação sua, desde o início de sua gestão, e que espera contar com o apoio da bancada. Mônica disse que o projeto será apresentado assim que estiver concluso.

Mônica Feres também determinará, a pedido de Mara, um levantamento das necessidades para equipar o Centro de Fisioterapia do Acre. Após o levantamento, a deputada destinará os recursos para a compra dos equipamentos.

A gestora da saúde disse que dentro de alguns dias iniciará a visita a todos os parlamentares da bancada federal do Acre, estreitando o relacionamento e solicitando apoio para que as necessidades do estado sejam solucionadas o mais rápido possível.

A parlamentar fechou a reunião com o anúncio de que também aumentará o teto para os serviços de Assistência à média e alta complexidade – MAC, com o objetivo de melhorar o atendimento à população, proporcionando a redução de filas de atendimento.