Arena da Floresta vai mudar de nome após reforma e pode ter Flamengo na reinauguração

Foi confirmado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), durante coletiva de imprensa realizada no Palácio Rio Branco na quarta-feira (28), a mudança no nome do estádio de futebol localizado no Segundo Distrito. A atual Arena da Floresta passará a se chamar Arena Acreana. Na reinauguração do estádio, o chefe do executivo quer trazer o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo.

Em 2006, o estádio foi inaugurado com o show da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano. A ideia do governador com o novo nome é buscar fazer com que a população tenha o patriotismo. “Nós não somos patriotas, não temos orgulho de ser do Acre. Então vai virar Arena Acreana, não sei se os trâmites já foram feitos, mas já assinei o que tinha que assinar para que se torne. Tem que abrir um prazo pra pessoas se manifestarem, quem é contra, dar outras sugestões. Mas vai ficar Arena Acreana mesmo, está batido o martelo”, declarou.

No entanto, o nome só não será oficializado caso haja um clamor popular contrário. “A não ser que tenha uma opinião popular, que vou seguir a opinião”, explicou dizendo que a Arena ficará sob o comando da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Questionado pela reportagem do ContilNet na tarde desta quinta-feira (29), Cameli diz que pretende fazer um jogo de inauguração com a presença do time do Flamengo,o seu time do coração. “Pretendo sim trazer, mas depende de todo um processo”, garantiu.

No início do ano, Cameli fez uma enquete por meio das redes sociais, sugerindo a mudança no nome do estádio. Na época, boa parte da população aprovou a ideia.