Segurança Pública tem atiradores de elite treinados no Acre

Na madrugada desta quinta-feira (25), bandidos explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil no município de Brasiléia, distante cerca de 250 kg de Rio Branco, a capital do Acre e que faz fronteira com a Bolívia.

Cerca de quatro terminais e a recepção em que eram instalados ficaram destruídos.

De acordo com informações da polícia, os criminosos portavam metralhadoras e fuzis.

Durante a fuga do bando teria efetuado dezenas de tiros contra uma guarnição da PM chegando a atingir um policial militar que foi ferido com um tiro no ombro.

O bando também teria usado dinamite para explodir os caixas de onde foram levados grande quantidade em de dinheiro, valores ainda não divulgado pela direção do banco.

Com a chegada de reforço militar, os criminosos emprenharam fuga em um matagal a margem da BR 317 em direção a cidade de Assis Brasil.

Informações dão conta que o militar ferido não corre risco de morte e continua em observação no hospital Wildy Viana.

O comando da Polícia Militar enviou reforços para ajudar na captura dia criminosos que estão sendo procurados na mata.

Na manhã desta quinta-feira, o governo do estado divulgou nota pública a respeito do ocorrido na madrugada e das ações em andamento objetivando capturar e prender o bando.

NOTA DE ESCLARECIMENTO – SISP/SEJUSP

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, em nome do Sistema Integrado de Segurança Pública – SISP, vem a público prestar esclarecimentos sobre a explosão do caixa eletrônico do Banco do Brasil, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 29, no município de Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, ao tempo que tranquiliza à sociedade, assegurando que todas as providências necessárias a captura dos envolvidos na ação criminosa já foram deflagradas.

Cumpre o dever de informar que a ação dos criminosos foi prontamente repelida por uma guarnição da Polícia Militar que chegou ao local logo após a explosão do caixa eletrônico, dando início a repressão ao ato criminoso dos envolvidos. Os infratores reagiram à ação policial com disparos de arma de fogo, sendo repelidos com o poder de fogo necessário pela guarnição policial.

Na ação, durante o revide e tentativa de fuga, um dos policiais militares foi atingido em um dos braços por um disparo de arma de fogo, ocasião que os infratores utilizando um veículo fugiram em direção ao bairro Samauma, sendo seguidos pela guarnição. Nesse bairro, abandonaram o automóvel e correram em direção a margem do Rio Acre, sentido Bolívia.

No momento estão sendo realizadas operações conjuntas com as Policiais Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, com a finalidade de localizar e prender os criminosos. Além do envio imediato de tropas especializadas de Rio Branco para apoiar as ações locais. Foram montadas barreiras rodoviárias e estão sendo realizadas abordagens em pessoas e veículos, buscas em vias urbanas e rurais e cooperação com as forças de segurança da Bolívia.

Por fim, o Sistema Integrado reafirma seu compromisso em preservar a segurança, a ordem e a paz de nossa sociedade e solicita a compreensão e apoio da população para auxiliar no trabalho das forças de segurança do Estado, com o repasse de informações por meio do Disque-Denúncia (181).

Paulo Cézar Rocha dos Santos – Cel PMAC

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública