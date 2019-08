Programa de Rio Branco prevê entrega de remédios em casa para pacientes acamados e cadeirantes

Centro de Atendimento ao Autista “O Mundo Azul” oferecerá atendimento multidisciplinar especializado a crianças anos diagnosticadas Transtorno do Espectro Autista

A prefeita Socorro Neri e o secretário de saúde, Oteniel Almeida, inauguram na manhã da próxima sexta-feira, 30, o Centro de Atendimento ao Autista – “O Mundo Azul”, que atenderá crianças na faixa etária de 2 a 12 anos diagnosticadas Transtorno do Espectro Autista (TAE).

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) existe 70 (setenta) milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 (dois) milhões somente no Brasil. Essa estatística nos leva a termos uma preocupação maior em buscar atender as necessidades prioritárias dos diversos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) que procuram atendimento na rede municipal de saúde.

A Prefeitura de Rio Branco destinou R$ 405.952,00 de recurso de convênio com o Ministério da Saúde, através da Caixa Econômica Federal, e 27.153,00 de recursos públicos.

O Mundo Azul

O Centro de Atendimento ao Autista é uma grande realização, esperada por pais e familiares que estão carentes desta atenção. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Rio Branco tem dialogado com a sociedade civil em busca de atender essa necessidade, e para isso oferecerá atendimento multidisciplinar especializado para pessoas autistas para que obtenham efetiva melhora em sua funcionalidade, autonomia e participação social.

É um serviço pioneiro que possui integração com a Educação e Assistência Social, que também conta com a extensão desse trabalho com o serviço de equoterapia no “Rancho Dubai”.

O Centro de Atendimento ao Autista funcionará com uma sala de integração sensorial com atendimento integrado de vários profissionais (terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e fisioterapeuta). Além do serviço de atendimento integrado à criança com autismo, também serão oferecidos atendimentos individuais com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e uma sala de atendimento de psicologia/ludoterapia (psicoterapia adaptada para o tratamento infantil, através do qual a criança, brincando, projeta seu modo de ser).

A equipe multiprofissional que atuará no Centro de Atendimento ao Autista será composta pelas seguintes categorias profissionais:

• Fisioterapeuta;

• Psicólogo;

• Terapeuta Ocupacional;

• Fonoaudiólogo;

• Assistente Social.

O Centro terá os seguintes espaços:

• Recepção/sala de espera;

• Sala de fisioterapia;

• Sala de integração sensorial;

• Espaço para terapia externa;

• Consultórios de atendimento individual

• Banheiros com acessibilidade e fraldário.

Dentre as ações desenvolvidas pela equipe do Centro de Atendimento ao Autista destacamos:

• Acolhimento;

• Atendimento individual (psicoterápico, fisioterapêutico, fonoaudiólogo e terapia ocupacional)

• Atendimento em grupos (psicoterapia, acompanhamento multiprofissional, atividades de suporte social, dentre outros);

• Apoio matricial às equipes de saúde da família no atendimento à pessoa autista;

• Atendimento à família através de grupos, palestras e orientações;

• Atividades educativas com a comunidade visando à inserção social da pessoa autista;

• Encaminhamento ao serviço de equoterapia.

Com informações da Secretaria Municipal de Saúde