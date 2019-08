Bombeiros começam a treinar Exército no combate as queimadas

Pessoa simples e rara. Sérgio Petecão é uma das poucas figuras que distribui humildade por onde passa. O apelido de ‘Senador do Povo’ não surgiu à toa, já diriam os usuários do nostálgico ônibus do Petecão. O comportamento espontâneo do parlamentar acreano se sobrepõe a qualquer medida de etiqueta imposta à classe política. Ontem, 27, durante suas andanças pelo município de Jordão, protagonizou mais uma de suas clássicas imagens.

Desta vez, num meio de transporte nada convencional, sob um sol ‘tinindo’ -como diz o bom acreano, ao lado de um morador da região e de seu assessor, professor Carlos Coelho. Para Petecão, nenhuma maneira é melhor de conhecer as necessidades de uma comunidade que não for vivenciando, “na pele”, as dificuldades do cotidiano, principalmente quando se trata de interior do Acre.

Aparentemente, Petecão se adapta a qualquer situação. A velha carroça motorizada serviu perfeitamente para que ele percorresse o município e desse continuidade aos seus compromissos.

Durante todo o ano, o senador percorre os 22 municípios acreanos e se desloca de acordo com o meio de transporte disponível. “O importante é ir onde o povo está”.