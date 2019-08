Polícia investiga morte de jovem em CZS; suposta arma usada no crime foi apreendida

A Polícia Militar do Acre, com a atuação do 6° Batalhão, na tarde deste último domingo (25), apreendeu material roubado de uma farmácia na 25 de agosto. Os policiais do grupamento tático, após informes, realizaram incursão no bairro São José e conseguiram prender um indivíduo e com ele foi encontrado diversos produtos que haviam sido subtraído da farmácia.



De acordo com os policiais, a moto utilizada para assaltar a farmácia é a mesma utilizada no roubo na loja Monte Sinai (moto com restrição de roubo).

Após a prisão, ele foi encaminhado até a delegacia para os demais procedimentos do flagrante.