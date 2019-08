Gladson lança programa Olhar Digital em escola pública de Rio Branco

Programa pretende realizar mais de duas mil consultas oftalmológicas e entregas de óculos de grau para estudantes da rede pública estadual gratuitamente

A Escola Estadual Iracema Gomes, no loteamento Jequitibá, foi a unidade de ensino escolhida para o lançamento do Olhar Digital. O programa é uma iniciativa do governo do Estado do Acre e tem como principal objetivo assegurar, gratuitamente, consultas oftalmológicas e distribuição de óculos de grau para alunos da rede estadual de ensino.

Cerca de 15 escolas públicas de Rio Branco e duas unidades localizadas na Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, participaram da fase piloto do projeto. Nesta terça-feira, 27, foram realizadas as primeiras entregas de óculos para os discentes das escolas Iracema Gomes, Antônia Fernandes, Clínio Brandão e Projeto Bombeiro Mirim. Ao todo, foram distribuídos 128 óculos.

Um dos contemplados foi o estudante Cássio Nascimento Lima, que fez questão de agradecer pelos óculos que recebeu. “Em nome da nossa escola Iracema Gomes, queremos agradecer ao governador Gladson Cameli e o secretário Mauro Sérgio por nos contemplar com o projeto Olhar Digital, que nos ajudou com consultas oftalmológicas e com doações de óculos para os alunos”, afirmou.

Cerca de 600 estudantes já passaram por consultas oftalmológicas. A expectativa é ampliar este número substancialmente com a entrega de mais de dois mil óculos de grau nos próximos anos.

Gladson Cameli foi categórico em sua fala ao dizer que as crianças são prioridade em sua gestão e que todos os esforços estão sendo feitos para oferecer uma educação de qualidade aos 147 mil estudantes matriculados no ensino público. A intenção do governador é que os programas de saúde bucal e oftalmológica alcancem a maior quantidade possível de alunos nos 22 municípios acreanos.

“Além de ser meu dever tentar proporcionar este atendimento em 100% da rede estadual de ensino, queremos que as nossas crianças se sintam bem para estudar e aprender. Estamos determinados em melhorar a nossa educação e tenham certeza que todos os investimentos estão sendo feitos para que possamos ter aqui no Acre um dos melhores ensinos do país porque somente com a educação nossos jovens terão um futuro melhor”, ressaltou Gladson.

Para o secretário de Estado de Educação, Mauro Sérgio Cruz, iniciativas como esta são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos estudantes, além de contribuir diretamente no desempenho das crianças e adolescentes. Segundo o gestor da pasta, o propósito é expandir o programa para os demais municípios acreanos.

“Este é um projeto que estamos colocando muita energia e acreditamos que trará para toda a rede um resultado muito positivo que é manter a criança na escola estudando. Começamos aqui na escola Iracema Gomes esta experiência e outras dez escolas já foram atendidas, quatro mil crianças já passaram por todo este procedimento, tanto no atendimento oftalmológico, assim como o odontológico e a nossa meta é que outros municípios sejam contemplados”, disse.

Em 2019, programa Saúde na Escola já atendeu mais de 4 mil alunos

Além dos atendimentos oftalmológicos, o Governo do Acre, por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), tem garantido diversos atendimentos nas áreas de odontologia, psicologia, fonoaudiologia e assistência social.

Somente este ano, mais de 4 mil alunos já foram alcançados por estes serviços. Além disso, também ocorre a distribuição de escovas e cremes dentais. Durante a solenidade, foram entregues 25 kits para que estudantes deem início ao tratamento ortodôntico.

“Acreditamos que cuidando da saúde e oferecendo um espaço agradável para o aluno estudar, lá na frente vamos colher aqueles bons frutos por meio da diminuição da quantidade de estudantes que abandonam o processo escolar e o aumento dos índices educacionais de todo o estado, desta forma, estaremos promovendo o ambiente favorável para que a nossa juventude venha transformar a história do nosso estado”, acrescentou o secretário Mauro Sérgio.