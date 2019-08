Bolsonaro faz reunião com ministros e governadores para debater queimadas na Amazônia

Governador, que também é engenheiro, participou de encontro com profissionais nesta terça

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta terça-feira, 27, que o projeto para aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da classe dos engenheiros já tramita no Gabinete Civil e deverá ser remetido para aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) assim que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que limita gastos com pessoal na administração pública sob o risco de, em caso contrário, o gestor incorrer em improbidade administrativa.

No Acre, apesar de apenas 2,6 mil engenheiros estarem regulares com o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Acre (Senge), estima-se que registrados na instituição estejam cinco mil profissionais. O PCCS deve contemplar todas as categorias que vão desde os de infraestrutura, aos engenheiros ambientais, de produção e do agronegócio.

O Encontro da Engenharia no Acre aconteceu no auditório da Secretaria Estadual de Produção e de Agronegócios (Sepa), e contou com a presença do presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Pinheiro. Ele elogiou a forma como o governador Gladson Cameli trata os colegas engenheiros, sobretudo, “porque o governador é também um engenheiro e sabedor dos anseios da categoria e dos esforços desses profissionais pelo engrandecimento do estado”.

Aos presentes, o governador traçou um diagnóstico do que a sua administração vem fazendo para alinhar o estado com o agronegócio em obediência à legislação ambiental e afirmou que pediu um levantamento criterioso da administração pública, incluindo a solicitação de informações minuciosas sobre processos licitatórios e de outras modalidades de compra da gestão passada, que eventualmente, estejam ainda em aberto.

Esses dados devem ser repassados pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, pela Controladoria Geral do Estado, pela Controladoria Geral da União e até pela Polícia Federal.

Participaram do evento, a presidente do Conselho Regional de Engenharia do Estado do Acre, Carminha Pinheiro, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre, Assuero Veronez, o presidente interino da Federação das Indústrias do Acre, João Paulo Pereira, além do deputado estadual José Bestene e do diretor de produção da Sepa, Nilson Bayma.