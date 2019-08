Reserva Chico Mendes lidera nº de queimadas dentro de áreas protegidas no AC, aponta relatório

Representantes de 138 equipes de Rio Branco entraram no campo do Estádio Arena da Floresta no domingo, 25, para a abertura da 7ª edição do Campeonato Municipal de Futebol, conhecido popularmente como Copão Comunitário. O momento contou com a participação de diversas autoridades e da prefeita Socorro Neri, que declarou o evento oficialmente aberto.

“Nós estamos iniciando hoje essa boa festa que o futebol proporciona, que segue até o início de novembro, integrando jovens e adultos de diversas comunidades de nossa cidade. Estamos prevendo que serão, em média, 250 jogos, portanto, teremos muitos momentos para prestigiar nossos atletas rio-branquenses”, disse a prefeita, que também destacou que mesmo em contexto de crise, a gestão municipal não poderia deixar de realizar o Copão, entendendo a importância do evento para o esporte da capital.

A premiação contará com troféu e medalha para os três primeiros colocados, além de R$ 10 mil para a campeã, R$ 5 mil para a segunda colocada e R$ 3 mil para a terceira. Também premiará com R$ 1 mil e troféu para o melhor artilheiro e melhor goleiro (escolhido pela coordenação da competição).

A grande novidade desse ano foi anunciada durante o evento pelo dono do Grupo Star Motors, Osvaldo Dias, grande parceiro do evento desde a primeira edição: “Além da motocicleta que disponibilizamos todo o ano para ser sorteada para o público na grande final, também premiaremos o time vencedor com uma Honda zero quilômetros. É um diferencial neste momento tão especial, onde o esporte, cada vez mais, anima os participantes. Aproveito para parabenizar a prefeita por todas as iniciativas nesta área”.

A competição

Ao todo, oito campos da capital recebem os jogos. São eles: Campo do Airton (Rodovia AC-40 – Vila Acre), Campo da Assembleia (Rua Luiz de Oliveira Bulhões, nº 209 – Bairro Floresta), Campo B da Federação (Estrada da Floresta, nº 3.689 – Bairro Floresta), Campo do Bacu (BR- 364 – Santa Cecília), Campo da Embrapa (Rodovia AC-40 – Bairro Vila da Amizade), Estádio José de Melo (Avenida Ceará – Centro), Campo do Vasco da Gama e Campo do São Francisco, além da Estádio Arena da Floresta, para a abertura.

O Copão 2019 terá categoria única (aberto), no naipe masculino. Os participantes deverão ter entre 16 e 35 anos. Pessoas com idade superior deverão apresentar atestado médico emitido no período da competição, ou assinar um termo de responsabilidade. Já os menores de 18, deverão apresentar uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis.

O sistema de disputa será divido da seguinte forma: a 1ª fase terá a participação das 138 equipes divididas em 33 chaves, sendo classificados os primeiros e segundos lugares de cada chave, somatizando 70 equipes. Já na 2ª fase, apenas as 35 vencedoras e mais uma equipe considerada melhor perdedora pelo índice técnico seguem no campeonato.

A 3ª fase será no sistema “mata”, em que apenas 18 equipes continuam no Copão. Na 4ª, as dezoito se confrontarão e classificam-se nove vencedoras e mais uma equipe melhor perdedora. Na 5ª fase, cinco equipes vencedoras e três melhores perdedoras continuam competindo.

Na 6ª etapa, chamada de quartas de finais, oito equipes se confrontam através do sistema de “mata”, conforme sorteio. A 7ª fase é a semifinal, onde quatro times jogam entre si, também no sistema “mata”. A 8ª e última fase é a grande final, com a disputa entre as duas perdedoras da fase anterior, que estabelecerá o terceiro lugar, e as vencedoras da semifinal, onde será a decisão da grande campeã e vice-campeã do Copão Comunitário 2019.

A tabela com todos os jogos poderá ser conferida do aplicativo do Copão Comunitário, disponível para os sistemas Android e iOS