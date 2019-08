Polícia prende ‘piratas’ que assaltavam embarcações no Rio Juruá

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta sexta-feira, 23, no centro de Cruzeiro do Sul. De acordo com informações apuradas no local, uma ambulância acabou colidindo contra um motociclista, após ultrapassar o sinal vermelho.

Populares informaram ainda, que o sinal estava verde, para o condutor da motocicleta. Após entrar na principal, o condutor foi surpreendido pela colisão da ambulância. A vítima, Lisomar Gomes, de 33 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) no local. Segundo os paramédicos, Gomes quebrou uma das pernas.

No local, ele recebeu os devidos atendimentos e foi encaminhado ao Hospital do Juruá. A esposa dele que estava no local, disse que a ambulância estava com a sirene baixa no momento do acidente.

“Uma irresponsabilidade. A Samu vinha em alta velocidade, quando acabou batendo no meu marido”, finalizou.