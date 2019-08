Acreanos com mais de 60 podem sacar PIS a partir de hoje

O Governo do Estado do Acre prepara uma Expoacre Juruá 2019 repleta de atrações. A feira acontece entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro, na Avenida Mâncio Lima. O retorno da Prova do Laço, que acontece no dia 31, às 9h, é mais uma das grandes novidades desta edição.

“O objetivo do Governo do Estado é fazer da Expoacre Juruá um evento de grandes proporções. Trouxemos de volta atrações tradicionais como o rodeio, a prova do laço e tambor, que não ocorriam na feira desde 2015. Vimos que a expectativa dos competidores está sendo grande”, declara a presidente da Comissão Organizadora da Expoacre Juruá 2019, Eliane Sinhasique.

As inscrições para a prova iniciam nesta segunda-feira, 26. Até o dia 30, as inscrições custam R$30. Mais informações pelo telefone (68) 99997-8250.

Haverá premiações para os 4 primeiros colocados e mais premiação surpresa para o menor tempo de prova. A premiação para o 1° lugar na prova é R$ 3 mil, além do troféu.

“A prova está sendo bem divulgada. Já temos a confirmação de competidores vindos do Acre inteiro. A nossa expectativa para essa prova é grande. Queremos divulgar o nosso esporte para que ele cresça cada vez mais. Ficamos muito felizes com essa participação na Expoacre Juruá”, declarou um dos organizadores da prova, Eden Martins.

A prova do laço é um evento muito popular em rodeios. Também é conhecido como roping de bezerro. Este evento de rodeio envolve um bezerro e um cavaleiro. O objetivo do evento é amarrar o bezerro no menor tempo possível. Para fazer isso, o cavaleiro tem que jogar um laço ao redor do pescoço do bezerro e pegá-lo. Uma vez que o bezerro está para baixo, o cavaleiro tem que descer do corcel e conter o bezerro, amarrando três de suas pernas juntas. Uma vez que Tie-down roping é um evento cronometrado, todo o processo deve ser completado o mais rápido possível.